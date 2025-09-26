جدار خرساني ينهي حياة مهاجم أرسنال السابق "بيلي فيغار" (فيديو)

في حادثة مأساوية هزت الأوساط الرياضية البريطانية توفي اللاعب الإنجليزي الشاب بيلي فيغار مهاجم نادي تشيتشيستر سيتي وأحد خريجي أكاديمية أرسنال عن عمر 21 عامًا متأثرًا بإصابة دماغية خطيرة.

ووقع الحادث يوم السبت الماضي خلال مواجهة جمعت بين فريقي تشيتشيستر سيتي ووينغيت وفينشلي، عندما اصطدم فيغار بجدار خرساني خارج حدود الملعب أثناء محاولته اللحاق بالكرة وقد تم إيقاف المباراة فورًا، وسط ذهول اللاعبين والمشجعين.

وبحسب بيان صادر عن نادي تشيتشيستر فقد دخل فيغار في غيبوبة صناعية فور وصوله إلى المستشفى وخضع لاحقًا لعملية جراحية في الدماغ في محاولة لإنقاذ حياته إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته رسميًا صباح الخميس.

عبر العديد من الأندية والشخصيات الرياضية عن حزنهم الشديد على فقدان اللاعب الشاب كما وصفه نادي أرسنال بأنه "لاعب موهوب، شجاع، ومحبوب من زملائه والمدربين على حد سواء".