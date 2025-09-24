ترامب "الغاضب" يهدد بالمواجهة بعد عودة "برنامج كيميل" (فيديو)

مزيج من مشاعر الحزن والاعتذار فرضت نفسها على الظهور الأول للمذيع الفكاهي الأمريكي جيمي كيميل بعد توقف استمر ما يقرب من أسبوع لبرنامجه الحواري نتيجة "نكتة" أطلقها بعد مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك وأثارت موجة من الغضب.

"لم يكن في نيتي أبدا الاستهانة بجريمة قتل شاب".. جملة أطلقها كيميل وكاد يجهش بالبكاء وهو يحاول تفسير ما حدث وأن الأمر برمته فسر بشكل خاطئ، لكنه لم يفوت فرصة انتقاد المحطات التابعة لشبكة "آيه بي سي" والتي أوقفت عرض برنامجه واصفا الأمر بـ"غير القانوني والمخالف للمبادئ الأمريكية".

أخبار ذات علاقة "بشرى عظيمة".. ترامب يرحب يإيقاف برنامج جيمي كيميل

عودة "برنامج كيميل" لم تعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد قرار "آيه بي سي" متهما إياها بـ"بثّ 99 بالمئة من القمامة الإيجابية عن الديمقراطيين"، كما وصف المذيع الأمريكي بأنّه "ذراع أخرى للجنة الوطنية الديمقراطية".

ومن بوابة القضاء هدد الرئيس الأمريكي "آيه بي سي"، مذكرا الشبكة بمبلغ 16 مليون دولار دفعتها له في حادثة سابقة دون تحديد متى حدث ذلك، فهل قرر ترامب بالفعل وضع "آيه بي سي" ضمن "قائمة الأعداء" بفصل جديد من العداء مع الإعلام الأمريكي؟