مورينيو بعد فنربخشة.. ما خيارات "السبيشال وان"؟ (فيديو إرم)

تحولت تجربة جوزيه مورينيو مع فنربخشة التركي إلى فصل فاشل جديد في مسيرته، بعد موسم واحد لم يحقق خلاله أي إنجاز يذكر، مغادرا النادي محملا بتصريحات مثيرة وعداوات جديدة، كعادة "السبيشال وان".

النهاية جاءت رسميا بعد الهزيمة أمام بنفيكا بنتيجة (0-1) في إياب التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، مجهضة بذلك حلم الوصول إلى دور المجموعات. ليكون الفشل الأوروبي الثاني على التوالي، بعد الخروج الموسم الماضي أمام ليل الفرنسي، كما لم ينجح محليا في حصد لقب الدوري، الذي ذهب لمصلحة الغريم جلطة سراي.

رحيل المدرب البرتغالي يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات لمسيرته.. العودة للأندية الكبرى، خوض تجربة دولية جديدة، أو حتى إعلان اعتزاله المفاجئ.

في البريميرليج، رغم غيابه منذ توتنهام، يبقى اسم مورينيو جذابا. فمثلا نوتنجهام فورست، الذي يعاني تذبذبا في النتائج، قد يمثل فرصة لإعادة بناء الفريق، ورغم أن المشروع لا يرقى لطموحات مورينيو السابقة، تبقى العودة إلى إنجلترا تحديا جديدا وفرصة لإعادة بريقه في أقوى دوري بالعالم.

الخيارات لا تتوقف عند حدود أوروبا، إذ يلوح في الأفق الدوري السعودي بعد الطفرة الاستثمارية الكبيرة، سواء مع أندية القمة مثل الهلال أو الاتحاد، أو حتى أندية الوسط لصناعة تاريخ جديد في المنطقة، خصوصًا بعدما أبدى المدرب البرتغالي إعجابه بالمشروع السعودي سابقًا.

كذلك يظل الدوري الأمريكي خيارا مغريا، خصوصا إذا ركز المشروع على بناء فريق بعيدا عن الضغط الجماهيري، مع أندية مثل لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي، ما يمنحه فرصة لإعادة صياغة صورته وإحداث تأثير واضح على كرة القدم الأمريكية.

على صعيد المنتخبات، لم يسبق للمدرب صاحب الـ62 عاما قيادة أي منتخب، لكنه صرح برغبته بقيادة البرتغال. غير أن استمرار روبرتو مارتينيز يجعل هذا الخيار صعبا قبل كأس العالم 2026، ما يفتح احتمال ظهوره مع منتخبات أخرى في مونديال الولايات المتحدة.

ورغم كل الاحتمالات، يبقى حلم العودة إلى البرتغال حاضرا، سواء مع المنتخب أو أحد العمالقة المحليين: بورتو، بنفيكا أو سبورتينج لشبونة، ليغلق دائرة مسيرته من حيث بدأت، هذه المرة بخبرة عالمية بعد سنوات طويلة من التجارب الأوروبية.