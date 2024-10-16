بين ماكرون ونتنياهو .. حرب كلامية بسلاح "الماضي"

لم تعد العلاقة بين ماكرون ونتنياهو تبدو في أفضل حالاتها خاصة بعد الحرب الكلامية التي دارت بينهما بسلاح "الماضي".

فالرئيس الفرنسي رد على هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي المتكرر على الأمم المتحدة قائلا: "عليه أن يتذكر أن بلده ولد بقرار من الأمم المتحدة"، "لذلك يجب عليه ألّا يتنصل من قرارات المنظمة الدولية" حيث جاء التعليق عقب تعرض قوات الـ"يونيفيل" لإصابات بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان..

لم يعجب التعليق السابق مكتب نتنياهو الذي أصدر بيانًا بدأه بعبارة "تذكير لرئيس فرنسا" مشيرًا إلى أن الانتصار في حرب 1948 هو الذي أدى إلى إنشاء إسرائيل، ويعد هذا التلاسن هو الأحدث بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت تصعيداً كلامياً خاصة بعد تشديد ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان..

هذا الأمر الذي استنكره نتنياهو حينها ووصفه بفرض القيود الفرنسية على إسرائيل، لتعود الأمور وتشتعل أكثر بعدما طالب ماكرون بوقف إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، فكان ذلك المطلب بمثابة أكبر استفزاز لنتنياهو حين هاجمه وزعماء الغرب الذين أيدوا مطلب ماكرون قائلا "عار عليهم" ..