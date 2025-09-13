بعد أسبوع الاحتجاجات الدامية.. أول امرأة تتسلم رئاسة الحكومة في نيبال

على شاشة التلفزيون الرسمي تؤدي اليمين الدستورية.. سوشيلا كاركي رئيسة الحكومة المؤقتة في نيبال، البلد الذي قرر دخول مرحلة جديدة تحت ضغط الشارع وعلى وقع احتجاجات قادها شباب جيل زد..

في سابقة تاريخية ببلد لم يشهد وصول امرأة إلى هذا المنصب من قبل، أطلت سوشيلا كاركي بعد أسبوع أطاحت عواصفه برئيس الوزراء كيه بي شارما أولي، كرمز للتغيير المؤقت والمفاجئ في نيبال، فمن هي؟ وماذا نعرف عن مسيرتها السياسية؟

ولدت كاركي عام 1952 في منطقة شانكاربور شرقي البلاد، وبدأت مسيرتها كمحامية وشقت طريقها إلى سلك القضاء، حتى تولت عام 2016 رئاسة المحكمة العليا في نيبال كأول امرأة تتولى هذا المنصب. واشتهرت بمواقفها الصارمة تجاه الفساد والفاسدين؛ وهذا ما أكسبها ثقة فئات واسعة من الشعب، ولا سيما في أوساط الشباب.

هي ليست زعيمة سياسية ولا تحمل مشروعا حزبيا، إنما هي سيدة قانون محترفة، وتعيينها يدل على استجابة لمطالب الشباب الرافضة لكل الأحزاب التقليدية في نيبال، والتي أصرت على فتح المجال أمام وجوه جديدة مستقلة ونزيهة في المشهد السياسي.

ورغم وجود قبول كبير لكاركي إلا أن مراقبين يرون أن تعيينها يحمل الكثير من التحديات؛ فهي لا تمتلك خبرة تنفيذية في العمل الحكومي أو الاقتصادي، بل إنها دخلت مباشرة في قلب عاصفة من الأزمات المتراكمة، كما توقعوا أن تواجه شبكات نفوذ حزبية قد لا ترحب بتغير قواعد اللعبة.. فهل تستطيع كاركي أن تعبر بنيبال إلى ضفة الاستقرار أم أن البيئة السياسية الهشة ستعقد مهمة سيدة القانون؟