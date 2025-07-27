"جيش محطم نفسيا".. 100 ألف جندي إسرائيلي نحو الإعاقة العقلية (فيديو إرم)

ما لم تقتله الحرب في غزة بدأ يفتك بالجنود الإسرائيليين داخل بيوتهم.. فهل تعلم أن الحرب التي تدور هناك ليست فقط في الميدان؟ بل هناك حربٌ أخرى تُشنّ في العقول وتفتك بالأعصاب.. حرب خفية، لا يُسلط عليها الضوء، لكنها تمزق الجيش الإسرائيلي من الداخل.

في بيانات جديدة حصل عليها موقع يديعوت أحرونوت، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن رقمٍ صادم.. بحلول عام 2028، سيكون هناك ما لا يقل عن 100 ألف جندي إسرائيلي جريح ومعاق.. لكن الأخطر؟ أن نصف هؤلاء يعانون من إعاقات ذهنية ونفسية.

جنود شاركوا في حرب طويلة داخل غزة.. عادوا بأجسادهم، لكن أرواحهم ضاعت في الميدان، تجارب مروّعة، ومشاهد دموية، وضغوط نفسية تجاوزت قدرة البشر على التحمّل.

البيانات الجديدة للجيش الإسرائيلي كشفت أن الاضطرابات النفسية باتت ظاهرة متفشية بين الجنود، منهم من يُعالج حاليا، ومنهم من ينتظر التشخيص الرسمي باضطراب ما بعد الصدمة.

في عام 2024 وحده، تم الاعتراف بـ1600 جندي إسرائيلي كضحايا اضطرابات نفسية، فيما تقدم نحو 9000 جندي آخر بطلبات اعتراف، معظمهم من المقاتلين في غزة.

الفاتورة النفسية للحرب وفق مراقبين لا يمكن لوزارة الدفاع الإسرائيلية دفعها، فما يجري داخل المستشفيات النفسية، ربما أخطر مما يجري على الجبهات.. إنها حرب لكنها بلا طلقات، وبلا صافرات إنذار، وخصمها هو الذاكرة.