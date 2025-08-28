"أزمة يامال الأولى".. علاقة عاطفية على المحك (فيديو إرم)

أثار النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم نادي برشلونة، جدلا جديدا خارج الملاعب بعد أن أبدى إعجابه بصورة الحسناء البرازيلية بيانكا مارتن دي سوزا على منصة إنستغرام، ما أثار خلافا مع صديقته الجديدة، المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وتفاعل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث بسخرية، مشيرين إلى الصداقات النسائية الشهيرة لنجم برشلونة السابق نيمار، المقرب من يامال، في حين نشر الأخير صورة مع نيكي نيكول خلال احتفالها بعيد ميلادها الخامس والعشرين، ما أعاد التساؤلات حول طبيعة علاقتهما العاطفية التي لم تُؤكد رسميا.

ويُذكر أن تصرفات يامال خارج الملعب لم تكن خالية من الجدل، حيث أثار حفل عيد ميلاده الثامن عشر انتقادات واسعة، ما دفع الجهات الرسمية الإسبانية لفتح تحقيق بشأن انتهاك محتمل لقوانين تتعلق بالإعاقة.

ويستمر يامال المرشح بقوة لجائزة الكرة الذهبية، في جذب أنظار الجماهير والمتابعين سواء داخل الملعب أو خارجه.