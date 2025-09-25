أفكار بلير وصياغة ترامب.. خطة سلام حقيقية أم تدوير مبادرات لم تنجح؟ (فيديو إرم)

ورقة من 21 نقطة تضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقلها الدبلوماسي في رحلة البحث عن تحقيق اختراق قد يعود بالسلام على ملف أرهقها ويضعها فيما يشبه ”العزلة“ مع حليفتها إسرائيل.

”خطة ترامب للسلام“ كما سمَّاها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف نُوقشت مع قادة دول عربية وإسلامية في اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. المسؤول الأمريكي لم يُخض في التفاصيل لكنه ألمح لبوادر إيجابية في ”جلسة مثمرة للغاية“.

أخبار ذات علاقة استطلاع: 78% من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

وما رفض ويتكوف الكشف عن تفاصيله، سربه الإعلام الأمريكي.. فالمبادئ الأساسية للمقترحات الجديدة ترتكز على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ووقف إطلاق نار دائم، وانسحاب تدريجي لإسرائيل من كامل قطاع غزة، وخطة لمرحلة ما بعد الحرب تشمل آلية حكم في غزة دون مشاركة حماس، وفي هذه النقاط يطرح السؤال عما هو جديد؟ فجميعها طرحت، سابقاً، ولم تلقَ طريق النجاح.

الجديد يكمن في نقاط لاحقة بالمقترح، وترتبط بإنشاء قوة أمنية تضم فلسطينيين، لكنها تضم أيضا جنوداً من دول عربية ومسلمة، وتوفير تمويل من جهات عدة للإدارة الجديدة في غزة، ولإعادة إعمار القطاع، مع ”مشاركة ما“ للسلطة الفلسطينية لم تحدد.

ولم يصدر قادة الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمة متعددة الأطراف مع ترامب، أي تعليق مرتبط بورقة السلام أو موقفهم من نقاطها المطروحة، لكنهم أكدوا في بيان على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، باعتبارها "الخطوة الأولى نحو السلام“.

مراقبون فتحوا الباب لكثير من علامات الاستفهام حول ورقة ترامب للسلام، فهي، وفقاً لبعضهم، أفكار نوقشت خلال الأشهر الستة الماضية، وتحديثات لأفكار طورها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وغاريد كوشنر صهر ترامب.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يكشف طبيعة المواقع التي استهدفها في صنعاء (فيديو)

وأمام اختبار الواقع الملتهب بالنار والبارود، وبين تعنت الأطراف كافة عن إبداء مرونة تسمح للدبلوماسية بالتسلل إلى قلب الحل، تجد مبادرة ترامب وربما خلفها بلير وكوشنر نفسها في اختبار الحقيقة.. فهل تنجح بتحقيق اختراق أم تلقى مصير سابقاتها من الفشل؟