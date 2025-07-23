راغب علامة والمعجبات.. فوضى العواطف على خشبة المسرح

“لم تكن سوى لحظة عفوية، وزاوية التصوير كانت خادعة”

هكذا برّر الفنان اللبناني راغب علامة الموقف المثير للجدل الذي تعرّض له مؤخرًا خلال حفله بالساحل الشمالي في مصر، بعدما صعدت إحدى المعجبات إلى المسرح واحتضنته وقبلته أمام الجمهور.

الفيديو انتشر سريعًا عبر المنصات وأثار موجة واسعة من الجدل، دفعت نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل إلى إصدار قرار بوقف علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق في الواقعة.

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الفنان اللبناني انتقادات بسبب مواقف مماثلة مع معجباته إذ سبق وأن اقتحمت إحدى المعجبات المسرح خلال غنائه في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مدينة قرطاج التونسية، وأصرت على البقاء إلى جانبه والرقص معه، في مشهد أثار الجدل وقتها أيضًا.

ولم تتوقف الانتقادات عند المسرح، فقد تعرض علامة لهجوم كبير بسبب صورة انتشرت له مع زوجة السفير العراقي في الأردن، والتي أثارت حينها غضب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ما أدى إلى استدعائه لاحقًا من قبل وزير الخارجية اللبناني لتقديم توضيح حول الواقعة.



علامة يبرر كل تلك المواقف بقوله إنه لا يستطيع منع المعجبين من التعبير عن محبتهم، وأن تلك اللحظات رغم عفويتها قد تكون محرجة له أحيانًا لكن في المقابل، يرى البعض أن مثل هذه التصرفات يجب أن تمنع في الحفلات العامة والمهرجانات الفنية، حفاظًا على المعايير المهنية والذوق العام.