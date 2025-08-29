ترامب يجر قدمه.. هل يخفي الرئيس الأمريكي خللاً صحياً؟

خطوته المرتبكة أعادت طرح الأسئلة المحيّرة: هل يخفي ترامب خللاً صحيًا؟

مقطع مصوَّر جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار جدلاً واسعًا بعد أن ظهر فيه وهو يجرّ قدمه اليمنى أثناء نزوله من عربة غولف، في مشهد أثار القلق بشأن صحته.

الفيديو، الذي تم التقاطه داخل نادي "مار ألاغو" بفلوريدا، دفع خبراء إلى تحليل حركته وتوقّع وجود خلل عضلي أو عصبي.

المتخصص آرون غراي رجّح إصابته بحالة "التقوس الداخلي للركبة"، فيما أشار آخرون لاحتمالات أكثر خطورة مثل التصلب العصبي.

ورغم نفي المتحدث باسم ترامب تدهور حالته، فإن اللقطات المتكررة لحركته المقلقة أعادت الجدل إلى الواجهة… فهل ما نشاهده عارض مؤقت، أم إشارة مبكرة لتحوّل صحي أكبر؟