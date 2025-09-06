من المختبرات إلى السياسات.. كيف يرى بوتين وشي سرَّ "العمر الطويل"؟

أحدهما يُظهر اهتمامًا واضحًا بمشاريع علمية طموحة لإطالة العمر، والآخر يبدو أنه أقل انغماسًا في هذه التجارب.. والحديث هنا عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، أما عن المناسبة فهي الحوار الذي دار بينهما حول طول العمر البشري، والذي التقطه أحد الميكروفونات خلال العرض العسكري الأخير في بكين.

يقول تقرير لفورين بوليسي إن بوتين يُبدي شغفًا واضحًا بالبحث عن وسائل لإطالة عمره، مستندًا إلى مشاريع علمية مثل مبادرة تكنولوجيات الحفاظ على الصحة التي أطلقها العام 2024، حيث ركزت على الطب المتقدم، والطباعة الحيوية للأعضاء، وأفكار النانو روبوتات التي يروّج لها مقربوه من العلماء.

على النقيض، يتعامل شي جين بينغ مع مسألة العمر ببرود أكبر، إذ تظل تفاصيل صحته طي الكتمان، ورغم أنه لا يسعى وراء “خلود شخصي”، إلا أنه ألغى، العام 2018، قيود التقاعد ليضمن لنفسه البقاء في الحكم، لكنه وجَّه تركيزه إلى تطوير الصين علميًا واقتصاديًا وصناعيًا، لا إلى إطالة حياته الفردية.

يرى المراقبون وفق فورين بوليسي أن بوتين ينشغل بالبحث عن خلود فردي يضمن بقاءه شخصيًا، في حين يوجه "شي جين بينغ" طموحه نحو خلود رمزي يتجسد في مشروعه لنهضة الصين وإعادة أمجادها.