وريثا الأسطورتين.. هل يجتمع جونيور وميسي الصغير بقميص واحد؟ (فيديو إرم)

على الرغم من أن عشاق كرة القدم يقتربون من لحظة مؤلمة لا مفر منها، وهي نهاية حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فإن التاريخ يروي أن النجمين لم يجتمعا أبدا في فريق واحد، حتى في المباريات الخيرية أو الودية. محاولات عديدة بذلت لجمعهما لكنها لم تكلل بالنجاح. ومع ذلك، يبقى الأمل قائما في مشهد بديل قد يتحقق عبر نجليهما.

كريستيانو جونيور يتألق مع ناشئي النصر السعودي ومنتخب البرتغال تحت 15 عاما بقدراته التهديفية ولياقته المميزة، محاولا تقليد والده في الانضباط والحسم أمام المرمى. في المقابل، يسطع تياغو ميسي مع إنتر ميامي تحت 13 عاما، حيث يقدم لمحات فنية وأهدافا لافتة جعلت الكثيرين يرونه الوريث الشرعي للقميص الأسطوري رقم "10".

المفاجأة التي كشفتها تقارير صحفية مؤخرا، هي احتمال مشاهدتهما معا بقميص منتخب واحد: إسبانيا. فتياغو ولد في برشلونة؛ ما يمنحه حق تمثيل "لا روخا" إلى جانب منتخب الأرجنتين، بينما يتمتع جونيور بخيارات أوسع تشمل البرتغال، كاب فيردي، إنجلترا، إسبانيا، والولايات المتحدة.

ورغم أن البرتغال تبدو الوجهة الطبيعية والأقرب لجونيور، فإن المستقبل يبقى مفتوحا لسيناريو تاريخي قد يوحد وريثي أعظم لاعبين في منتخب واحد.