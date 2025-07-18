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الراكون المتوهج
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ضوء في عتمة الأدغال.. ما سر الراكون المتوهج؟

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
18 يوليو 2025، 7:05 ص

في قلب غابات تسمانيا الكثيفة بأستراليا وبين ظلال الليل سجل المصور بن أولدريدج لحظة لم يسبق لها مثيل بالتقاطه أول صورة موثقة لحيوان الراكون المتوهج.

توهج الحيوان ليس سحرًا بل هو فلورسنت حيوي ظاهرة علمية نادرة حيث يمتص الفراء الأشعة غير المرئية ليعيد إصدارها كألوان مرئية متوهجة.

لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سبب هذا التوهج، لكن الخبراء يشيرون إلى أنه ربما هو وسيلة للتواصل بين الحيوانات، أو نمط للتمويه أو نداء تزاوج في ظلام الأدغال فمعظم الجرابيات قادرة على رؤية أطوال موجية لا تدركها العين البشرية، وقد يكون هذا الضوء الخافت بمثابة لغة سرية تتحدث بها الكائنات الليلية بعيدًا عن أنظار المفترسين.

تُعد هذه الصورة واحدة من بين 12 صورة نهائية تم اختيارها ضمن جائزة Beaker Street للتصوير العلمي لعام 2025، وهي المسابقة الرائدة في تسمانيا التي تحتفي بجمال العلم في أبهى صوره البصرية.

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