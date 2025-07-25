ألينا حبة.. "سيف" ترامب العربي الذي لا يستسلم للقواعد (فيديو إرم)

في خضم صراعٍ غير تقليدي يخوضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المؤسسة القضائية، برز اسم ألينا حبة كأكثر من مجرد محامية للرئيس بل كمحور أزمة دستورية صغيرة تدور رحاها بين البيت الأبيض والمحاكم الفيدرالية.

خلال الأيام القليلة الماضية كانت نيوجيرسي مسرحًا لمناورة قانونية معقدة قادتها وزارة العدل الأمريكية لمحاولة الإبقاء على "حبة" في منصب المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بعد أن أصبح من الواضح أن مجلس الشيوخ لن يصدّق بسهولة على تعيينها الدائم.

ومع اقتراب الموعد النهائي لخروجها من المنصب تحرك القضاة الفيدراليون لفرض خيارهم، ديزيري غرايس، مدعية عامة محترفة وتتمتع بسجل قضائي نظيف، ما أغضب إدارة ترامب التي قررت الالتفاف على الخطوة من خلال سحب ترشيح "حبة" الرسمي وتعيينها بدلاً من ذلك في منصب "المساعدة الأولى للمدعي العام"، ما يمنحها الحق في تولي منصب المدعي العام تلقائيًا في حال شغوره.

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هكذا وبحركة شطرنج سياسية تمنحهم بقاء ألينا في المنصب لأطول وقت ممكن، أعادت إدارة ترامب تنصيب حبة متحدية سلطة القضاء.

ألينا ليست مجرد محامية لترامب، بل أصبحت جزءًا من هويته السياسية والقانونية. ولدت في نيوجيرسي عام 1984 لعائلة مهاجرة عراقية، فقد سلكت حبة طريقًا غير تقليدي، فقبل دخولها عالم القانون، كانت تعمل في مجال الأزياء والتسويق ثم درست القانون لاحقاً، وتخرجت في كلية "وايدنر" عام 2010.

أسست مكتبها القانوني عام 2020، وذاع صيتها سريعًا بعد أن انضمت لفريق ترامب، لتصبح محاميته الشخصية، ثم واحدة من أكثر المستشارين السياسيين إثارة للجدل في فريقه القانوني.

بقدر ما هي حادة في مرافعاتها، هي أيضًا جريئة في تحركاتها. خاضت معارك قانونية ضد مسؤولين ديمقراطيين كبار، وواجهت اتهامات بالتسييس، خصومها يرون فيها "أداة ترامب"، أما مؤيدوها فيرون فيها رمزًا للولاء المطلق والانتصار على "الدولة العميقة".