قفزا من الطابق الثالث هرباً من الجحيم.. حريق مروّع يهز إسطنبول

مشهد مروّع وثّقته عدسات الكاميرات ودوّى صداه عبر وسائل الإعلام التركية حيث اندلع حريق مروّع داخل شقة سكنية بمنطقة "أفجلار" في إسطنبول ما أجبر اثنين من السكان على القفز من الطابق الثالث هرباً من ألسنة اللهب.

الشقة الواقعة في مبنى مكوّن من خمسة طوابق تحوّلت إلى كرة نارية بعد اشتعال النيران داخلها نتيجة تشغيل مولد كهربائي بديل بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء عن المبنى.

ومع تصاعد الدخان وامتداد الحريق صعد رجل وامرأة إلى النافذة يلوّحان مستغيثين لكن دون جدوى.. وفي لحظة صادمة قفزا معاً من ارتفاع شاهق وسقطا على الأرض وسط صرخات الجيران وذهولهم.

هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان ونُقل المصابان إلى المستشفى أحدهما في حالة حرجة وسط حالة من الحزن والغضب الشعبي.

فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على النيران وإنقاذ شخصين آخرين كانا محاصرين في الطوابق العليا فيما كشفت شهادة أحد السكان أن المبنى يعاني من انقطاعات كهربائية مزمنة والمقاول لم يستكمل البنية التحتية منذ شهور وسط مطالبات بمحاسبة المهملين.