إنقاذ بطولي.. ممرضة مصرية تعيد الحياة لقلب مسن في مول بالكويت

في حادثة لافتة شهدها أحد المجمعات التجارية الكبرى في الكويت، أنقذت الممرضة المصرية رضا محمد حياة رجل كويتي مُسن بعد إعلان وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة.

الواقعة حدثت داخل "360 مول" بمنطقة الزهراء، حيث سقط رجل يبلغ من العمر 70 عامًا مغشيًا عليه، ليُعلن فريق الإسعاف وفاته بعد محاولات فاشلة لإنعاشه.

لكن تدخل الممرضة المصرية، التي كانت متواجدة صدفة في المكان، غيّر مجرى الأمور.

وبمهنية عالية، بدأت رضا بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، لتتمكن بعد دقائق من إعادة النبض إلى جسد الرجل وإنقاذ حياته.

الواقعة وثقها أحد المتسوقين وانتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة بتصرف الممرضة البطولي.

وفي تقدير رسمي، كرّم وزير الصحة الكويتي رضا محمد، مؤكدًا أن تصرفها يعكس أسمى معاني الإنسانية والمهنية، رغم أنها لم تكن في نوبة عمل، وإنما تدخلت بدافع إنساني خالص.