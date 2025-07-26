علماء يكتشفون المفاجأة.. 6 أقمار تدور حول الأرض والسبب مرعب

كشفت دراسة فلكية حديثة أن الأرض لا تمتلك قمرًا واحدًا فقط، بل على الأقل ستة أقمار صغيرة تدور حولها بمدارات مستقرة.

وأوضح الباحثون أن هذه الأقمار، التي لا يتجاوز قطر بعضها 100 متر، قد تكون شظايا انفصلت عن القمر الرئيسي نتيجة تصادم كويكبات بسطحه عبر الزمن.

ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية "إيكاروس"، تبقى هذه الأجسام قرب الأرض لسنوات، ثم تتلاشى أو تصطدم.

ويُعتقد أن القمر نفسه نشأ بعد اصطدام ضخم بين الأرض وكوكب بحجم المريخ قبل 4 مليارات سنة، ما يفتح بابًا جديدًا لفهم تطور النظام القمري المحيط بكوكبنا.