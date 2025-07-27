زينب.. طفلة من غزة ماتت جوعًا ووزنها أقل من كفّ اليد (فيديو إرم)

وزنها كيلوغرام واحد وماتت جوعًا.. زينب أبو حبيب رضيعة غزية لم تُكمل شهرها الخامس، غادرت الحياة بصمت ودموع أمّها وحدها كانت تودّعها.

عندما وُلدت، كان وزنها أكثر من 3 كيلوغرامات، لكنّ الحصار والجوع سلبا منها كل شيء حتى جسدها النحيل.

في مستشفى ناصر بخان يونس دخلت زينب قسم الأطفال يوم الجمعة وكانت قد فارقت الحياة.

عامل المشرحة خلع قميصها الصغير الذي طُبع عليه "ميكي ماوس"، كان إبهامه أعرض من كاحلها، وعظام صدرها واضحة تحت الجلد.

زينب كانت بحاجة إلى حليب خاص، حليب غير متوفر في غزة، بحسب الأطباء، كانت تعاني من حساسية ضد حليب البقر، فأصيبت بإسهال مزمن، وقيء مستمر، ولم تعد قادرة على البلع.

أرضعتها والدتها ستة أسابيع ثم لم تجد ما تُطعمه لها.