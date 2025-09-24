"درس في الوفاء".. عندما يخاطر الإنسان بحياته لإنقاذ حيوان (فيديو إرم)

أحيانًا تكفي لحظة واحدة لينسى الإنسان نفسه ويخاطر بحياته من أجل حيوان. قد يوقفنا الخوف، لكن الوفاء يدفعنا لتجاوز كل الحدود، حتى لو كان الثمن غاليًا. في تونس، غرق شقيقان يبلغان خمسة عشر وسبعة عشر عامًا أثناء محاولتهما إنقاذ كلبتهما من الغرق في قناة مائية، وكان المشهد مأساويًّا، لكنه يفيض محبةً ووفاءً.

لم تقتصر هذه المأساة على مكان واحد؛ ففي تركيا فقد شاب سوري حياته بعد أن قفز لإنقاذ كلبه، وفي الهند دخل رجل خمسيني قناة نهر نارمادا لإنقاذ كلبه ولم يخرج منها. وفي جنوب أفريقيا، قضى مربٍّ سنوات مع فيل صغير قبل أن ينقض عليه فجأة فينهي حياته. تذكّرنا هذه القصص بأن الوفاء مؤثر والمخاطر حقيقية دائمًا.