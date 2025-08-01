استنفار في أمريكا.. إشعاع نووي داخل عش دبابير (فيديو إرم)

عش دبابير يستنفر السلطات في كارولينا الجنوبية، بعد اكتشاف مستويات إشعاعية مرتفعة داخله، فاقت الحد المسموح به بأكثر من عشر مرات.

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العش، الذي عُثر عليه في منشأة "سافانا ريفر" بتاريخ الثالث من يوليو، وُجد قرب أحد المباني، دون أي دبابير حية داخله.

فرق الطوارئ تعاملت بسرعة، عزلت الموقع، ورشت العش بمواد متخصصة. الفحوص أكدت أن التلوث محدود بالعش فقط، دون انتشار خارجي.

أنظمة الإشراف الإشعاعي بقيت مستقرة، والقراءات أظهرت بيئة طبيعية حول الموقع. لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية. المنشأة، ذات التاريخ النووي الحساس، تخضع لرقابة مشددة، ما يجعل حتى الحوادث الصغيرة محط متابعة دقيقة. السلطات أكدت السيطرة على الوضع بالكامل، مع استمرار الفحوص لضمان سلامة المنشأة والمناطق المجاورة.