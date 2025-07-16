حرارة الجو تحيل سيارة إلى كتلة من اللهب في العراق

اشتعلت سيارة في أحد شوارع مدينة كركوك العراقية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، التي تقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية.

واندلع الحريق بشكل مفاجئ أثناء توقف المركبة تحت أشعة الشمس المباشرة؛ ما أدى إلى احتراقها بالكامل دون تسجيل إصابات بشرية.

وظهر صاحب السيارة في حالة انهيار تام، وبدا عليه الذهول وهو يبكي بحرقة، فيما رجحت التحقيقات الأولية حدوث تماس كهربائي في المحرك، دون وجود شبهة جنائية.

وأثار الفيديو الذي وثّقته عدسات المارة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط دعوات بتقديم دعم للمتضرر وتشديد إجراءات السلامة في ظل موجات الحر القاسية.