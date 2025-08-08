مسؤول بريطاني: نأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في قرارها بشأن غزة

logo
منصة بوكينغ
فيديو

فنادق أوروبا تنتفض.. حرب جماعية ضد موقع "بوكينغ"

توفيق الناصري
توفيق الناصري
08 أغسطس 2025، 5:55 ص

في سابقة قانونية أوروبية، رفع نحو 10 آلاف فندق دعوى جماعية ضد منصة Booking.com، متهمة إياها بفرض ممارسات تسعيرية مجحفة تضر باستقلاليتها المالية. وتولّت مؤسسة "Hotel Claims Alliance" تقديم الدعوى أمام محكمة أمستردام، وسط دعم من أكثر من 30 جمعية فندقية.

أخبار ذات علاقة

إخلاء فنادق وقرى جراء حريق هائل في كريت اليونانية (فيديو)

إخلاء فنادق وقرى جراء حريق هائل في كريت اليونانية (فيديو)

الفنادق تشكو من تحكّم المنصة في الأسعار، ومنعها تقديم عروض أرخص خارج الموقع، ما كبّدها خسائر بمئات الملايين. فرنسا كانت قد ألغت هذا القيد في 2015، لكنه لا يزال مفروضًا في دول أوروبية أخرى.

الفنادق المتضررة مدعوة للتسجيل عبر موقع إلكتروني مخصص، قبل نهاية أغسطس الجاري، للمطالبة بحقوقها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC