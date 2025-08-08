فنادق أوروبا تنتفض.. حرب جماعية ضد موقع "بوكينغ"

مسؤول بريطاني: نأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في قرارها بشأن غزة
في سابقة قانونية أوروبية، رفع نحو 10 آلاف فندق دعوى جماعية ضد منصة Booking.com، متهمة إياها بفرض ممارسات تسعيرية مجحفة تضر باستقلاليتها المالية. وتولّت مؤسسة "Hotel Claims Alliance" تقديم الدعوى أمام محكمة أمستردام، وسط دعم من أكثر من 30 جمعية فندقية.
الفنادق تشكو من تحكّم المنصة في الأسعار، ومنعها تقديم عروض أرخص خارج الموقع، ما كبّدها خسائر بمئات الملايين. فرنسا كانت قد ألغت هذا القيد في 2015، لكنه لا يزال مفروضًا في دول أوروبية أخرى.
الفنادق المتضررة مدعوة للتسجيل عبر موقع إلكتروني مخصص، قبل نهاية أغسطس الجاري، للمطالبة بحقوقها.