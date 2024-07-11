آخرهم "بيلوسي".. هل بدأ حلفاء بايدن في الابتعاد عنه؟

حتى أنت يا بيلوسي؟! قد يكون الرد المناسب من الرئيس الأمريكي جو بايدن على أكبر حليفة له منذ سنوات طويلة، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي..

بيلوسي صاحبة الأربعة والثمانين عاما، قدمت على الملأ النصيحة لبايدن الذي يوازيها في العمر.. بأن عليك يا عزيزي إعادة النظر في ترشيح نفسك للانتخابات الرئاسية لمواجهة غريمك الجمهوري دونالد ترامب..

الوقت ينفد، بكلمتين اختزلت المشد، لتوضح بيلوسي في تصريح أدلت به لقناة إم. إس. إن. بي. سي، إن على بايدن حسم أمر ترشحه، وكأن الأخير لم يعلن مرارا وتكرارا إنه باق وسيكمل مسيرة ترشحه في السباق الرئاسي..

نصيحة بيلوسي على القناة الأمريكية، ربما لن تكون آخر ما ستفعله مع الصديق بايدن؛ إذ كشفت عن أنها سترتب لقاء مع الرئيس الطامح، سيأتي بعد مؤتمر صحفي مرتقب لبايدن الخميس، بعد انتهاء اجتماع الناتو في واشنطن..

مؤتمر مهم للغاية، إذ سيكون الظهور الإعلامي الأول لبايدن، بعد كارثة المناظرة، ليخرج على الملأ ويدلي بتصريحات الهدف منها، إعادة تأكيد الرئيس الأمريكي بأنه ما زال قادرا على الحديث والوقوف ثابتا أمام أعين الكاميرات المترصدة لأي هفوة..

وها قد بان بأن حتى أقرب المقربين من بايدن، بدأ يحضه على إعادة النظر في الترشح، وكأن حلفاءه باتوا ينفضون من حوله ولا يعبؤون بتصريحات التحدي التي بات يكررها بعد أدائه الباهت أمام ترامب والذي تسبب بتراجعه أمام خصمه في أحدث استطلاعات الرأي...

نواب ديمقراطيون، وجهوا دعوات الانسحاب لبايدن، وكذلك فعل مستثمرون ونجوم في هوليوود، وأغلب الممولين لحملته الانتخابية، ولكن كل ذلك لم يكن كافيا كي يعيد المسن التفكير في مسألة ترشيحه...

فهل ستكون نصيحة بيلوسي كفيلة بذلك؟