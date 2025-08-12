الصين تعلق فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما

المتهم تايلور هادلي
مراهق يقتل والديه ويحتفل مع أصدقائه فوق جثتيهما (إرم نيوز)

توفيق الناصري
12 أغسطس 2025، 12:34 ص

رفض والداه إقامة حفلة، فقتلهما بمطرقة ودعا أصدقاءه للاحتفال فوق جثتيهما.. قضية قديمة عادت لتتصدر وسائل الإعلام.

في يوليو 2011، أقدم المراهق تايلر هادلي (17 عامًا) على قتل والديه في منزلهما بفلوريدا، مستخدمًا مطرقة حديدية.

بعد ارتكاب الجريمة، أخفى الجثتين في غرفة النوم ونظف الدماء بدقة، ثم نشر على فيسبوك إعلانًا عن حفلة في منزله.

حضر أكثر من 60 شابًا دون أن يعلموا بوجود جثث والديه في الغرفة المجاورة. خلال الحفلة، اكتشف أحد أصدقائه المقربين الجريمة، وأبلغ الشرطة فورًا.

في عام 2014، أدين تايلر بتهمتي قتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.

في مقابلة تلفزيونية عام 2024، اعترف أنه بدأ الأمر كمزحة، لكنه لم يفهم سبب تصرفه حتى الآن، بينما وصف القاضي جريمته بأنها "وحشية ومخططة بدم بارد".

