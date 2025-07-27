رحلة الغموض.. راكب مات في الجو وجثته اختفت بعد الهبوط

في حادثة أثارت الذهول والحيرة.. تحوّلت وفاة راكب هندي على متن رحلة للخطوط الجوية التركية إلى لغز غامض بعدما اختفت جثته بشكل غير مبرر عقب هبوط الطائرة.

في الـ13 من يوليو كانت الرحلة متجهة من إسطنبول إلى سان فرانسيسكو عندما شعر أحد الركاب بوعكة صحية مفاجئة أثناء التحليق فوق غرينلاند، ورغم وجود أطباء بين الركاب ومحاولاتهم المستميتة لإنقاذه فإن الرجل فارق الحياة في الأجواء.

الطيار لم يتردد وقرر الهبوط اضطراريًّا في مطار أوهير الدولي بشيكاغو تمهيدًا لنقل الجثة إلى مستشفى مقاطعة كوك بولاية إلينوي وفقًا للبروتوكولات المعتمدة؛ لكن المفاجأة الصادمة كانت بانتظار الجميع الجثة لم تصل إلى المستشفى قط.

السلطات الأمريكية والخطوط الجوية التركية لم تقدما أي تفسير منطقي أو بيان رسمي يوضح مصير الجثة. فيما التزم موظفو المطار وشركة الطيران الصمت.

صحيفة نيويورك بوست وصفت القضية بأنها لغز حقيقي وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في حين يلفّ الصمت والارتباك تفاصيل الحادثة.