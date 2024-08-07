زعيمة الجو وأم أسلحة الفضاء، إف 22 رابتورز، واحدة من بين عدة أسلحة تعمل واشنطن على نشرها في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران..

طائرة بمقعد واحد وهي ثنائية المحرك، ينتج المحركان معًا قوة دفع أكبر من أي محرك مقاتل جوي في العالم، بسرعة تصل إلى 2414 كم في الساعة، وهو رقم يزيد عن ضعف سرعة الصوت، تحلق إف 22 على ارتفاع هائل يتجاوز 50 ألف قدم أو 15 كيلومترا تقريبًا بلغة أخرى.

تبتلع طائرات إف 22 رابتورز الوقود حرفيًّا، فهي تحتاج 18 ألف رطل من الوقود الداخلي بخزانها في كل رحلة، يمكن لها أن تحمل ذخائر هجوم مباشر بوزن 1000 رطل..

وبدأت المقاتلة التكتيكية المتقدمة مرحلة العرض والتحقق من الصحة في عام 1986، قبل أن تدخل الخدمة رسميًّا عام 2005.

أبرز ما يميز هذا الوحش الذي سُمي بالشبح، هو قدرته على التخفي جوًّا، ما يجعلها محمية بدرجة كبيرة من أي استهداف، فهي تتمتع بأدنى مقطع راداري بين جميع الطائرات الحربية؛ ما يجعلها غير مرئية لرادارات العدو، حيث تستعد أمريكا لنشر سرب منها بأعداد تترواج بين من 16 إلى 24 طائرة، كدعم لإسرائيل ضد التهديدات المحتملة من إيران مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.

بحلول بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان الكونجرس الأمريكي حدد إجمالي أسطول طائرات رابتورز بـ 187 طائرة، وتم إيقاف إنتاج الطائرات عام 2011..

أما عن الأسباب، فيمكن لتكلفة إنتاجها الإجابة بسهولة، حيث تقدر تكلفة الواحدة منها بـ 350 مليون دولار.