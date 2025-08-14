مليار دولار ثمن "إشاعة إبستين".. ميلانيا ترامب تهاجم هانتر بايدن (فيديو إرم)

في تصعيد قانوني مثير.. فجّرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب أزمة مدوية مع هانتر بايدن نجل الرئيس السابق جو بايدن مطالبةً إياه بتعويض ضخم قدره مليار دولار بعد اتهامه بإطلاق تصريحات وصفتها بـ"الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والمُحرّضة".

وبحسب ما كشفته قناة فوكس نيوز فقد وجّه محامي ميلانيا أليخاندرو بريتو رسالةً حادّة إلى بايدن ومحاميه في 6 أغسطس يأمره فيها بسحب تصريحاته فوراً والاعتذار العلني وإلا ستواجهه بإجراءات قانونية كاملة.

القضية انفجرت بعد مقابلة لهانتر بايدن في برنامج على "القناة الخامسة" نُشرت على يوتيوب زعم فيها أن الملياردير الشهير جيفري إبستين هو من عرّف ميلانيا على ترامب وأن علاقاتهما "عميقة وواسعة".

هذه التصريحات النارية انتشرت بسرعة هائلة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل؛ ما أدى بحسب بريتو إلى إلحاق ضرر هائل بسمعة ميلانيا ودفعها للتحرك بقوة لحماية اسمها وصورتها أمام العالم.