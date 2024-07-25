فرنسي الأصول.. لكن هواه "جزائري".. حتى أن الجزائري لو سمع بقصته سيظن أنه ينحدر من "بلد المليون شهيد"..

"لوران ثفنار" اتخذ من صفحته في وسائل التواصل "مجنون الجزائر" منبراً لتمجيد "الثورة التحريرية الجزائرية" بكل قوته وبكل ما يملك، لدرجةٍ أثارت حفيظة الفرنسيين.. لكن في الوقت نفسه "إعجاب الجزائريين"، وأعاد إلى الأذهان الملفات العالقة بين البلدين.. بارتدائه ثياباً مطبوعة بصور ضحايا الحرب الجزائريين، مبرراً بأن معايشته "حرب البوسنة" جعلته يدرك "فظاعة الحرب".

"المجنون" الذي يصف حبه للجزائر بـ "العفوي" كونه بطبعه " فرنسياً ديمقراطياً".. وهو ليس حديث العهد بحبها..

يقول إنه "انتفض ضِدَّ العنصرية والتجريح اللذين عانى منهما الجزائريون من طرف أقصى اليمين، ووقف هو كوسيط متطوع لمساعدة العائلات الجزائرية لدى الإدارة الفرنسية".

ويرى أن أقل ما يمكن أن تفعله فرنسا للتكفير عن شيء من تاريخها الاستعماري، هو إعادة ممتلكات الجزائر المسلوبة من "أرشيفها الخاص" ومتعلقات الأمير عبد القادر الشخصية كـ "سيفه وبرنوسه".

مؤكداً أنه يرى الجزائر أجمل بلد في العالم، ولا ينقطع عن زيارتها في مناسباتها الوطنية رغم ما يسببه ذلك من إحراج وإهانات من محيطه الذي "لايتقبل موقفه" بحسب تعبيره..

وتخوّف "مجنون الجزائر" من فوز أقصى اليمين، الذي سيزيد العلاقات بين البلدين توتراً

معبراً عن أمنيته في الحصول على الجنسية الجزائرية، وأن "يدفن في الجزائر عندما يموت"..