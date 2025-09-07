الميكروفون كشف الارتباك.. زوكربيرغ يتلعثم أمام ترامب (فيديو إرم)

في حفل عشاء رسمي داخل البيت الأبيض، لحظة محرجة لم تكن بالحسبان!

مارك زوكربيرغ، رئيس شركة "ميتا"، وقع في موقف لا يُحسد عليه، بعدما التقط ميكروفون مفتوح اعترافَه بأنه لم يكن يعرف كيف يرد على سؤال طرحه عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجميع.

السؤال، عن حجم الاستثمارات التي تخطط "ميتا" لضخها داخل الولايات المتحدة.

أجاب زوكربيرغ بتردد:ذ"أوه… أعتقد أنه سيكون… لا أعلم… ربما 600 مليار دولار حتى عام 2028".

رد ترامب مازحًا: "رقم كبير"، ليعترف زوكربيرغ على الفور: "نعم… ضخم فعلًا".

وفي لقطة جانبية التُقطت لاحقًا، سُمع زوكربيرغ يعتذر للرئيس، قائلاً: "لم أكن مستعدًا لهذا السؤال"،ذليعلق ترامب ضاحكًا لزوجته ميلانيا: "زوكربيرغ لم يكن جاهزًا".

الحدث جمع عمالقة التكنولوجيا، لكن الميكروفون كشف ورطة زوكربيرغ.