أزالا فلتر الدبلوماسية.. حرب بالكلمات بين نتنياهو وأردوغان (فيديو إرم)

حرب كلامية بين أردوغان ونتنياهو بشأن القدس، استفزازات وكلمات برسائل دول.

الرئيس التركي، وخلال كلمة ألقاها خلال حفل وضع حجر الأساس لمجمع وزارة الخارجية التركية الجديد في أنقرة، أكد أن القدس الشرقية حق للمسلمين، وأن لا تراجع عن هذا، واصفا إياها بـ"مدينتا"، منتقدا بشدة ما وصفه بحملة الإبادة الجماعية في فلسطين، والهجوم الإسرائيلي العنيف خلال الأيام الأخيرة على قطاع غزة، ومضيفا: "لن نسمح بتدنيس القدس الشريف بأيدٍ غير أمينة".

نتنياهو الذي أطل خلال أحد الاحتفالات في مدينة داود من القدس بدأ كلامه بطريقة استفزازية قائلا: "ها نحن هنا"، وإن القدس ملك لإسرائيل وحدها، مضيفا أنها ليست مدينة أردوغان ولن نسمح مجددا بتقسيمها.

لقد شبه أردوغان مرارا نتنياهو بـ"أدولف هتلر"، في حين اتهم نتنياهو أردوغان بالنفاق ومعاداة السامية، في مرات أخرى.