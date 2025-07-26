فيديو تعذيب يهز مصر.. سلاسل وصعق كهربائي بسبب القمامة (فيديو إرم)



مشاهد العنف لم تعد حكرا على الأفلام أو القصص الخيالية، بل أصبحت واقعا يطفو على السطح عبر مقاطع مصوّرة تهزّ الضمير الإنساني.

في مصر، تداول رواد مواقع التواصل مقطعا صادما يُظهر اعتداء وحشيا على شاب مقيد بالسلاسل داخل حظيرة مواش، في مشهد أثار موجة من الغضب والذهول.

وبينما بدا الأمر في البداية كواقعة غامضة، كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيلها، مؤكدة أن ما حدث حقيقي، وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات هذه الجريمة التي تخطّت حدود العنف إلى انتهاك الكرامة الإنسانية.

التحريات كشفت أن الضحية عامل من مدينة فاقوس، وأن المعتدي من أقاربه، أقدم على فعلته بدافع الاعتراض على قيام العامل بجمع القمامة في القرية، معتبرًا ذلك "إساءة لسمعة العائلة". الضحية أوضح أن ما حدث تم توثيقه عمدا بهاتف المعتدي، داخل حظيرته الخاصة.

وصف رواد مواقع التواصل الحادثة بأنها "غير إنسانية وصادمة"، فيما تم القبض على المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة بدافع الغضب، دون تقدير لتبعاتها. وقد أُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات القانونية.