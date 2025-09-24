طفل ينجو بمعجزة بعد اختبائه بعجلات الطائرة (فيديو)

طفل يختبئ في عجلات الطائرة ويخرج من الموت.. الطفل الأفغاني الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، خاض رحلة محفوفة بالمخاطر لا تُصدق، اختبأ داخل عجلات طائرة تابعة لشركة "كام إير"، قادمًا من كابل إلى نيودلهي، لمدة 90 دقيقة بين الموت والحياة.

ارتفاع شاهق وحرارة تصل إلى 50 درجة تحت الصفر ونقص أكسجين وضيق شديد.. كل هذا لم يمنعه من البقاء على قيد الحياة.

بعد هبوط الطائرة، رصده ضابط أمن يسير على المدرج، ليتم إنقاذه في مشهد لا يُصدّق، يُعد معجزة حقيقية نادرة في عالم الطيران.

دوافعه غامضة.. هل كان فضولًا فقط، أم حلمًا بالوصول إلى إيران لكنه اختبأ عن طريق الخطأ في طائرة متجهة إلى الهند، وما كان معه سوى مكبر صوت صغير.

خبراء الطيران يصفون مثل هذه النجاة بالمعجزة، خصوصًا أن معظم محاولات الاختباء في عجلات الطائرات تنتهي بالموت.

هذه ليست المرة الأولى.. قصص مشابهة حول العالم أثبتت أن حوادث الطيران لا ترحم، لكن أحيانًا تحدث المعجزات.