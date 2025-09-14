logo
بروك ليسنر
فيديو

تمزّق سروال "الوحش".. لحظة طريفة لبروك ليسنر في "سماكداون" (فيديو إرم)

غدير غفر
غدير غفر

شهد عرض "سماكداون" لحظة طريفة وغير متوقعة عندما تعرَّض "الوحش" بروك ليسنر لموقف محرج بسبب تمزق سرواله فجأة وسط الحلبة..

دخل بروك ليسنر الحلبة بحماسة كبيرة للتحدث عن عدائه المستمر مع الأسطورة جون سينا، لكنه فوجئ بظهور "R-Truth" متقمصًا شخصية "رون سينا" ما أثار ضحك الجماهير وهتافهم بحماسة. 

رغم الموقف الطريف نفذ ليسنر ضربته الشهيرة F-5 على R-Truth، مؤكدًا قوته وهيبته، لكن الحادث لم يمنع الجمهور من التفاعل بشكل كبير مع الفقرة..

المشهد زاد ترقب المتابعين للنزال المرتقب بين ليسنر وسينا في عرض WrestlePalooza المقرر إقامته يوم الـ20 من سبتمبر في إنديانابوليس، بعد تصاعد الأحداث والعداء بين النجمين منذ  SummerSlam؛ ما يجعل اللقاء أكثر إثارة وحماسة.

