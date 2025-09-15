إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

حادث سيارة يوقف قطاراً في ألمانيا
فيديو

900 راكب محاصرون وسط العاصفة.. حادث سيارة يوقف قطاراً في ألمانيا (فيديو)

غدير غفر
شهدت بلدة كليفيلد الألمانية حالة فوضى غير مسبوقة على سكك الحديد بعد حادث سير مروع وسط الأمطار، حيث ارتطمت سيارة يقودها سائق مخمور بحاجز أسمنتي وسقطت على السكة الحديد؛ ما أدى إلى تدمير الأسلاك العلوية بالكامل..

توقف قطار سريع كان على متنه 900 راكب، بينهم 400 مشجع كرة قدم، لساعات طويلة؛ ما سبب معاناة الركاب وسط ظروف جوية صعبة.. الحادث جاء بعد حريق غامض في وحدة إشارات قرب هانوفر واشتبهت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" في أن يكون سبب الحريق تخريبًا.. خلال فترة الانتظار واجه الركاب حالات جفاف وحالات طبية طارئة ونُقل بعضهم بالحافلات بينما سار آخرون على الأقدام.. الشركة حذّرت من استمرار التأخيرات وإلغاء الرحلات حتى إصلاح المسار بالكامل.

