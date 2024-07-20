سلاح ترمب الأنثوي الذي يشهره في حملة إعادة انتخابه، من هي العراقية ألينا حبة المحامية المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق؟

هي المستشارة الأولى لحملة إعادة انتخاب دونالد ترمب، حملها معه في رحلته الانتخابية بعد سنوات من دفاعها الشرس عنه في المحافل القانونية، وتحديدًا في قضية "شراء الصمت" التي اتُّهم بها، وهي واحدة من أعضاء فريق دفاعه، كانت يده اليمنى في رفع عديد الدعاوى ضد هيلاري كلينتون، وتقديم طعون في تحقيق المدعي العام بنيويورك.

الأمريكية من أصول عراقية هي أم لثلاثة أطفال ومن أبوين عراقيين مهاجرين، ولدت في ولاية نيوجيرسي، ودرست في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 2010، تبلغ من العمر 40 عامًا، أسست شركتها المكونة من 5 محامين عام 2020، ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، قبل أن تنضم لفريق ترمب القانوني عام 2021 بعد أن التقت به في ناديه الريفي بنيوجيرسي، حيث يقع مقر مكتب المحاماة الخاص بها أيضا، ومنذ ذلك الحين باتت تربطها علاقة قوية بترمب، وصلت لمشاركة صورهما سوية في عيد ميلادها الأخير على حسابها الشخصي.

غاصت ألينا في العمل داخل لجنة العمل السياسي الداعم لانتخاب ترمب MAGA Inc، وقد جنت أكثر من 3.5 مليون دولار مقابل عملها فيها، وفق شبكة "أيه بي سي نيوز".