اقتربت منها قاذفة عسكرية.. لحظات ذعر على متن طائرة تجارية (فيديو إرم)

رحلة عادية تحولت إلى لحظات رعب لا تُنسى في السماء.. فبعد دقائق فقط من إقلاع رحلة شركة "ساوث ويست" رقم 1496 من بوربانك إلى لاس فيغاس اضطر الطيار إلى تنفيذ مناورة عنيفة لتجنب الاصطدام بطائرة عسكرية من طراز "هوكر هنتر".

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل، هَوت الطائرة فجأة من ارتفاع 14,100 قدم إلى 13,625 قدماً خلال ثوانٍ ما أدى إلى تطاير الركاب من مقاعدهم واصطدامهم بسقف الطائرة وأُصيب مضيفان جويان.

الممثل الكوميدي جيمي دور الذي كان من بين الركاب وصف المشهد على منصة "إكس" بقوله، "قفزنا جميعاً من أماكننا وارتطمت رؤوسنا بالسقف لقد كانت لحظات رعب حقيقية.. وقال إن الطيار أكد أن نظام تحذير الاصطدام الجوي انطلق فجأة مما تطلب تدخلاً فورياً.

مقطع فيديو نُشر بعد الحادث أظهر الركاب مذهولين فما حدث لم يكن اضطراباً عادياً.. الرحلة هبطت بسلام في لاس فيغاس وسط تصفيق الركاب فيما بدأت شركة الطيران تحقيقاً مع إدارة الطيران الفيدرالية لفهم تفاصيل الحادث.