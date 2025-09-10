معارك الحسم في دونيتسك.. أوكرانيا تستعيد المبادرة وروسيا تحشد (تحليل عسكري)

تشهد مقاطعة دونيتسك معارك عنيفة، بعدما حققت القوات الأوكرانية تقدماً جعلها تستعيد السيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة القوات الروسية التي وجدت نفسها في موقع الدفاع، ومهددة بالحصار شمالي مدينة بكروفسك.

وكانت القوات الروسية أحرزت تقدماً خلال الأسبوع الماضي في شمالي المقاطعة، لكن القوات الأوكرانية عززت تلك الجبهة بمزيد من الدعم، وبدأت تشن هجوماً مضاداً، تمكنت خلاله من استعادة أراضٍ ومواقع استراتيجية، وبدأت تهدد القوات الروسية شمالي بكروفسك.

أولى المناطق التي استعادتها أوكرانيا كانت بلدة زلوتي كولدياز، إلا أن التطور الأبرز كان استعادة السيطرة على فولودمريفكا شمال شرقي بكروفسك، كما تمكنت من استعادة بلدات إلى الغرب من محور تقدم القوات الروسية.

ويبدو الآن واضحاً أن غاية القوات الأوكرانية هي السيطرة على الجيب الروسي الذي امتد شمالي بكروفسك، وبذلك قد تتمكن تلك القوات من عزل وتطويق القوات الروسية المتقدمة شمالاً في مقاطعة دونيتسك.

كما يبدو أن القوات الروسية لن تبقى في موقف المدافع، إذ إن هناك أنباء عن أن روسيا بدأت الزج بقوات النخبة خصوصاً ألوية المشاة البحرية، كي تشن هجوماً جديداً في مناطق شمالي مقاطعة دونيتسك، وهو ما يعني أن تلك الجبهة ستشهد معارك دامية خلال الأيام المقبلة.