سقوط "أخطر تاجر مخدرات" في سوريا.. من هو عامر الشيخ؟

"ملك الكبتاغون" وأخطر تاجر مخدرات في سوريا.. عامر جديع الشيخ يسقط في قبضة الأمن.

في عملية وصفت بأنها ضربة استثنائية، وبتنسيق أمني مع تركيا، أعلنت مصادر أمنية سورية توقيف أخطر أباطرة السموم في المنطقة، عامر جديع الشيخ؛ الرجل الذي لطالما ظلّ في الظل يُحرك خيوط أكبر شبكات تهريب وتصنيع المخدرات عبر الحدود، من سوريا إلى الجوار، وحتى أوروبا.

عامر الشيخ ليس مجرد تاجر مخدرات، بل هو رأس أخطبوط دولي، تفرعت أذرعه من معامل التصنيع إلى طرق التهريب، ومن المافيا المحلية إلى ميليشيات تموّلها السموم البيضاء.

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الشيخ، وفق تقارير دولية، كان يُمثّل العمود الفقري لاقتصاد الجريمة، وأن قبضته تمتد إلى شخصيات نافذة في النظام السوري المعزول، أبرزهم ماهر الأسد نفسه.

عامر الشيخ متهم بتصنيع وتهريب أطنان من الكبتاغون وتوزيعها على شبكات عابرة للقارات، في مشهدٍ بات يُهدّد أمن المنطقة واستقرارها.