4 أسماء بارزة.. من سيخلف السنوار في قيادة "حماس"؟ (فيديو إرم)

بعد مقتل يحيى السنوار، زعيم حركة حماس، خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية في رفح، تثار تساؤلات عديدة حول من سيخلفه في منصبه. تتجه الأنظار إلى عدد من المرشحين البارزين، كل منهم يحمل تاريخًا وتجربة فريدة.

خليل الحية: يُعتبر من أبرز المرشحين، حيث يشغل حاليًا منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة. يُعرف الحية كونه رئيس وفد الحركة للمفاوضات مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، مما يعزز فرصه في تولي المنصب خلال الفترة الانتقالية. ويمتلك تاريخًا نضاليًا حافلًا، فقد نجا من عدة محاولات اغتيال، ما يمنحه مكانة قوية داخل الحركة.

موسى أبو مرزوق: هو مرشح آخر محتمل، حيث شغل منصب رئيس المكتب السياسي سابقًا ويعتبر أحد المسؤولين البارزين في الحركة. يتمتع بخبرة واسعة في العلاقات الدولية، مما يجعله خيارًا مناسبًا، خصوصًا في ظل التحديات السياسية الحالية.

خالد مشعل، الذي تولى رئاسة المكتب السياسي سابقًا، يُعتبر أقل حظًا في هذه المرحلة، نظرًا لعدم ارتباطه بالمستويات العسكرية للجناح المسلح للحركة، وهو ما قد يضعف تأثيره.

محمد السنوار، شقيق يحيى، يُعتبر أيضًا مرشحًا محتملًا، رغم أن فرصته تبدو ضعيفة بسبب خلفيته العسكرية. يُعرف بأنه العقل المدبر لعدد من العمليات، ويُلقب بـ"رجل الظل" نظراً لندرة ظهوره. ومع ذلك، فإن اعتبارات القيادة السياسية قد تحول دون توليه المنصب.

ووفقا للمراقبين، يبدو أن خليل الحية هو الأقرب لتولي القيادة في الوقت الحالي، في حين أن باقي المرشحين قد يواجهون تحديات تعيق تقدمهم في هذه المرحلة الحساسة.