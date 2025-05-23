سفر "عالواقف".. كراسي غريبة ضمن رحلة جوية لتخفيف التكلفة (فيديو إرم)

تشبه مقاعد الدراجات، وتُظهر شكل الجالس عليها بطريقة شبه عمودية، وكأن الجالس واقف بشكل أو بآخر، شركات أوروبية تخطط لطرح مقاعد جديدة للطيران مقابل تكلفة أقل.

الابتكار طُور من قبل شركة "أفيونتريورز" الإيطالية، الرائدة في تصنيع مقاعد الطائرات، تحت اسم "سكاي رايدر"، وتُعد هذه المقاعد أكثر كفاءة في استغلال المساحة مقارنةً بالمقاعد التقليدية، إذ تتيح لشركات الطيران زيادة عدد الركاب بنسبة تصل إلى 20%..

يبلغ طول هذه المقاعد نحو 23 بوصة فقط، مقارنة بـ 31 بوصة للمقعد التقليدي؛ الأمر الذي يهدف لزيادة عدد المسافرين في كل رحلة، مقابل أسعار تذاكر أقل، ومن المتوقع أن تبصر النور رسميا عام 2026، فهل ستجرب السفر واقفا؟.