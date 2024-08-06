تيم والز نائبا كامالا هاريس حال فوزها بالانتخابات الرئاسية.. فمن هو تيم والز ولماذا اختارته مرشحة الحزب الديمقراطي نائبا لها؟

عن سبب الاختيار فإن هاريس أصبحت تشعر براحة متزايدة مع حاكم والز في الأيام الأخيرة مما أدى إلى ترقية عضو الكونغرس السابق والمعلم والقائد في الحرس الوطني للجيش للانضمام إليها والمساعدة في قيادة معركة الحزب الديمقراطي لهزيمة دونالد ترامب، كما تأمل بأن يؤمن ترشح والز شعبية أكبر لها في ولايات الغرب الأوسط والتي ستشكل ساحة معركة رئيسية بين الحزبين.

ولد والز البالغ من العمر 60 عاماً ونشأ في بلدة صغيرة في نبراسكا وانضم إلى الحرس الوطني في الجيش بعد تخرجه من المدرسة الثانوية عام 1981، واستمر فيه لمدة 24 عاما وعمل مدرسًا في المدرسة الثانوية ومدربًا لكرة القدم وبعد تقاعده من الجيش العام 2005 مثل الدائرة الانتخابية الأولى لولاية مينيسوتا حتى تم تنصيبه حاكمًا في عام 2019.

ترشح والز أول مرة لمنصب في العام 2006 في منطقة الدائرة الأولى في مينيسوتا ذات الميول الجمهورية واحتفظ بها حتى العام 2016 إذ هزم الجمهوريين مرارًا وتكرارًا، وفي العام 2018 ترشح لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا وفاز بالمنصب ثم دافع عن المقعد بنجاح في العام 2022.

يكتسب الرجل شعبية كبيرة بسبب طبيعته المباشرة والصريحة، وربما يكون قد بدأ عن غير قصد في إطلاق تصنيفات فيروسية على خصومهم المحافظين وخاصة المرشح الجمهوري دونالد ترامب وزميله في الترشح السيناتور جيه دي فانس باعتبارهم غريبين.