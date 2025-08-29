"حرب وشيكة" تدفع فرنسا لرفع جاهزية مستشفياتها بشكل طارئ

حين تبدأ الدولة بتجهيز أسرّة الجرحى قبل إطلاق الرصاصة الأولى، فهناك ما يُخفيه الصمت الرسمي.

في وثائق كشفتها صحيفة "لو كانار أونشينيه"، ظهر وجه جديد للاستعدادات الفرنسية، وجه لا يعلن الحرب، لكنه يبني لها ببطء خلف أبواب المستشفيات.

وزارة الصحة الفرنسية دعت مسؤولي الوكالات الصحية للتحضير لـ"تعبئة كبرى"، استعدادًا لأزمة قد تطرق الأبواب مع حلول مارس/ آذار المقبل.

الوزيرة كاثرين فوترن طالبت بإنشاء مراكز طبية مخصصة لإصابات الحرب، قرب المحطات والمطارات، بقدرة استيعابية تصل إلى 250 جريحًا يوميًا في ذروة "النشاط".

والهدف؟ أن تكون فرنسا، في حال اندلاع صراع أوروبي، قاعدة خلفية لتحالف دولي تمر عبرها جيوش وجثث.

"هؤلاء الشبان القادرون على القتال سيحتاجون للرعاية"، تقول المذكرة، مشددة على أهمية الإجراءات الوقائية مثل الفحص والتلقيح.

الوزيرة دافعت عن الخطوة: "هذا ليس تهويلاً، بل درس من زمن كوفيد... من واجبنا أن نستعد قبل فوات الأوان".