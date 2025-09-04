جماهير فياريال تشتعل غضبا بسبب لاعب داعم للحرب على غزة (فيديو)

غليان جماهيري واسع اجتاح منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان نادي فياريال الإسباني عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي مونور سولومون، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين.

اللاعب، الذي انضم على سبيل الإعارة من توتنهام بعد موسم قضاه مع ليدز يونايتد، أثار استياء الجماهير بسبب مواقفه السياسية ودعمه العلني للحرب على غزة، وهو ما اعتبرته الجماهير خروجًا صارخًا عن قيم وهوية النادي.

وكالة "أسوشيتد برس" كشفت أن إدارة النادي وجدت نفسها في موقف صعب، مضطرة للتعامل مع الغضب الجماهيري بحذر، وسط مخاوف من أن تتحول الصفقة إلى أزمة حقيقية تهز سمعة النادي خارج الملعب.

بيان رابطة جماهير فياريال أكد أن سولومون غير مرحب به في فياريال، ولا يستحق محبة جماهيره، مشيرة إلى أن الصور التي نشرها اللاعب على إنستجرام تظهر دعمه لما وصفته الجماهير بـ"جرائم الجيش الإسرائيلي تجاه غزة وشعبها".