يؤثر في حركته وحياته اليومية.. ماذا نعرف عن مرض ترامب؟ (فيديو إرم)

اعتاد العالم أن يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واقفًا بثبات، صوته عالٍ وحضوره طاغٍ. لكن خلف الكواليس، كشف الأطباء عن هشاشة لا تراها الكاميرات.

قصور وريدي مزمن ليس مرضا عضالا، لكنه يفرض على الجسد قوانينه الصارمة. فماذا نعرف عنه؟ هو مرض صامت يتسلل عبر أوردة الساقين، يُثقل الخطى، ويجعل من الوقوف مشقة، ومن الجلوس خطرًا إن طال.

هو حالة طبية تحدث عندما تصبح جدران أو صمامات الأوردة في الساقين ضعيفة أو تالفة، ما يعوق عودة الدم إلى القلب بكفاءة، فيبدأ الدم بالتجمع في أوردة الساق.

هذه الحالة ستفرض تغييرات ملحوظة في نمط حياته، أبرزها الابتعاد عن الوجبات السريعة، التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، ما قد يزيد التورم سوءًا.

ثانيًا، سيضطر ترامب لارتداء جوارب ضاغطة، خصوصًا خلال المؤتمرات والتجمعات التي يتطلب فيها الوقوف الطويل.

أما التغيير الثالث، فيتمثل في اتباع نظام علاجي وتمارين منتظمة، تشمل المشي اليومي وتقليل الملح وتحسين الترطيب.

بحسب الأطباء، الحالة ليست خطيرة ويمكن السيطرة عليها، لكنها تتطلب التزامًا صارمًا، وإلا قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة.

المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أن ترامب يتلقى الرعاية اللازمة، وحالته تحت السيطرة.