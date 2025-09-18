تحالف هش يترنح.. هل تفجر غزة التحالف الأمريكي الإسرائيلي من الداخل؟ (فيديو إرم)

لم يفلح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإبقاء على خلافاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”حبيسة الغرف المغلقة“..

تراكمات وجهات النظر المختلفة أو غير المتقاطعة على أقل تقدير، فجرها الهجوم الأخير على الدوحة وبدأت تظهر معها ملامح مختلفة، قد تغير مقولة ”العلاقة غير القابلة للكسر“.

”يخدعني ويخلق المشاكل ويطيل أمد الحرب“.. جميعها عبارات رددها ترامب في حديث ”حاد“ مع كبار مساعديه، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، أما المناسبة فكانت باجتماع خُصص لصياغة خطة للتعامل مع الاستهداف الإسرائيلي لقادة حماس في قطر.

الهجوم الاستثنائي على الدوحة، لم يكن وحده ما زاد حدة الاحتقان المتصاعد بين الرجلين، وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن نتنياهو يبالغ في الاعتماد على العمليات العسكرية لإجبار حماس على الاستسلام، بدلًا من السعي وراء وقف إطلاق نار تفاوضي، وهو ما يعقد الجهود الأمريكية لإحياء مسار دبلوماسي، لا بل وتوسيع قائمة الملتحقين باتفاقات السلام.

ولأن صوت الداخل الأمريكي يصل صداه للبيت الأبيض بقوة، يجد ترامب نفسه تحت مجهر الاتهام بما يسمى ”النهج المتساهل" مع المسؤول الإسرائيلي، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الحزب الجمهوري نفسه والرافضة لسياسة إسرائيل في غزة.

ورغم محاولاته إخفاء بوادر التصدع وعدم إظهار أي ”قطيعة علنية“ مع نتنياهو، يتردد سؤال بشكل أقوى هذه الأيام.. "هل سيغضب قاطن البيت الأبيض يومًا على العلن ويعيد تشكيل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعيدًا عن تقاطعات نتنياهو الشخصية؟".