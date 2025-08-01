من هو المسؤول الإيراني الكبير الذي سُجن بسبب السنوار؟ (فيديو إرم)

في إيران حيث تُراقب الكلمات كما تُراقب التحركات، لا تمرّ الآراء دون ثمن.

برز عبد الرضا داوري، المسؤول السابق والمستشار الإعلامي، الذي وجد نفسه خلف القضبان بسبب تغريدة واحدة شكّك فيها بسردية باتت ركيزة في الخطاب الإيراني تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

داوري كان يشغل، في السابق، منصب مستشار وزير الداخلية الإيراني، ونائب رئيس وكالة الأنباء الرسمية.

في منشور عبر منصة "X" بتاريخ سبتمبر 2024، شكك داوري في دوافع الهجوم الذي قاده يحيى السنوار، القائد الراحل لحركة حماس، ملمّحًا إلى احتمال تعاونه مع السلطات الإسرائيلية خلال فترة سجنه، ومشيرًا إلى غياب التنسيق مع قوى إقليمية كإيران، حزب الله، وإسماعيل هنية.

رغم حذف المنشور لاحقًا، إلا أن أثره لم يُمحَ؛ فقد اعتُبر تجاوزًا للخطوط الحمراء، وضربًا للرواية الرسمية التي ترى في السنوار رمزًا للمقاومة.

صدر بحق داوري حكم بالسجن لمدة ستة أشهر، شمل أيضًا غرامة مالية، مصادرة هاتفه، ومنعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كما فُتح تحقيق آخر بحقه على خلفية تصريحات سابقة طالت رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية.

تحوّلت القضية إلى محاكمة علنية لصوت قرر الخروج عن النسق المعتاد، لتكشف عن هشاشة مساحة التعبير حتى بين مسؤولي الدولة السابقين، وعن التداخل الحاد بين الشأن المحلي والإقليمي.