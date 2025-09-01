هجوم جماعي لقرود مفترسة ينهي حياة رجل في قرية هندية

في حادثة صادمة هزت ولاية بيهار شرق الهند.. لقي رجل هندي مسن يبلغ 67 عاماً حتفه بعد تعرضه لهجوم شرس من قرود مفترسة في قريته وفقاً لصحيفة "ميرور".

رامانات شودهاري الموظف المتقاعد كان يجمع العلف لماشيته في منطقة مادوباني عندما باغته نحو 20 قرداً بطريقة عنيفة أسقطوه أرضاً وانهالوا عليه بالعض والخدش حاول الرجل استغاثة السكان لكن لم يكن أحد قريباً ليستجيب.

عثر الأهالي لاحقاً على الضحية وهو في حالة حرجة ونُقل بسرعة إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته متأثراً بالإصابات البالغة.

الحادثة جاءت بعد سلسلة هجمات سابقة للقرود على السكان وممتلكاتهم لكن هذه هي المرة الأولى التي تودي بحياة إنسان؛ ما أثار الرعب والقلق في القرية.

الشرطة دعت دائرة الغابات للتدخل الفوري للسيطرة على القرود ونقلها بعيداً عن التجمعات السكنية وحذرت الأهالي من الاقتراب أو الاحتكاك بهذه الحيوانات الخطيرة.