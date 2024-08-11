مجزرة الفجر في غزة.. صور مرعبة أغضبت العالم، وصواريخ حارقة ضربت مدرسة التابعين في غزة، فماذا تعرف عن هذه الصواريخ الفتاكة؟

مدير دائرة الإمداد بجهاز الدفاع المدني في غزّة محمد المغير كشف أن مدرسة التابعين قصفت بثلاثة صواريخ أمريكيّة فتاكة من نوع "MK-84" أو "مارك 84" تزن أكثر من ألفي رطل، كما تصل حرارتها إلى 7 آلاف درجة.



صحيفة "معاريف" العبرية قالت إن قنابل موجهة بنظام "JDAM" الأمريكي، أو ما يسمى "البرد الثقيل"، استخدمت في قصف مدرسة التابعين، مضيفة أنها قنابل بأنظمة متطورة موجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تعتمد على تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وصممت لتكون قنبلة ذات سقوط حر وغير موجه ضمن ما يسمى بـ"القنابل الغبية"، كما تعد أكبر نسخة من سلسلة قنابل "مارك 80" التي تطورت بشكل يسمح لها بإبطاء سرعتها لضمان ابتعاد الطائرة الحربية عنها قدر الإمكان



الذخيرة المتفجرة تشكل نسبة 45% من الوزن الإجمالي للقنبلة، ويمكن أن تحدث حفرة بعرض نحو 15 مترا وعمق يتجاوز 10 أمتار، وتستطيع القنبلة اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمترا تقريبا.



القنبلة تخترق نحو 3 أمتار من الخرسانة اعتمادا على الارتفاع الذي أسقطت ووجهت منه، كما تسفر عن أضرار مميتة حولها بدائرة قطرها تقريبا 73 مترا.



معاريف أشارت أيضا إلى أن القنبلة دقيقة للغاية، ومقاومة لتداخل الاتصالات والحرب الإلكترونية.