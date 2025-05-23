تدرس في هارفارد.. قرار ترامب يهدد ملكة بلجيكا المستقبلية (فيديو إرم)

بعدما فرض الرئيس الأمريكي ترامب قرارا بحظر الدراسة للأجانب في جامعة هارفارد، بات المستقبل الدراسي لملكة بلجكيا المستقبلية الأميرة إليزابيث، وهي الأولى في ترتيب ولاية العرش بالعائلة الحاكمة ببلادها، على المحك.

أنهت الأميرة إليزابيث، ملكة بلجيكا المستقبلية، البالغة من العمر 23 عاما، عامها الدراسي الأول في جامعة هارفارد في قسم السياسات العامة، وهو برنامج ماجستير لمدة عامين. وبعد الحظر أجبرت الجامعة الطلاب الأجانب الحاليين على الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني في أمريكا.

ولم يتضح إذا ما كان بالإمكان استثناء شخصية كهذه من القرار، فالموضوع لم يُبت فيه تماما، وفق ما ذكر القصر الملكي البلجيكي الذي ينتظر معرفة ما إذا كان بإمكانها العودة إلى هارفارد للعام الثاني أو المغادرة فورا.