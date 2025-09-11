نهاية دموية صادمة لداعم ترامب وإسرائيل.. من هو تشارلي كيرك؟ (فيديو إرم)

اغتيل على الهواء مباشرة بطلق ناري أصابه في رقبته خلال فعالية في ولاية يوتاه الأمريكية، من هو الناشط تشارلي كيرك وما الذي نعرفه عنه؟

منذ ظهوره الأول في الحملة الرئاسية لترامب، أصبح كيرك صوتًا مؤثرًا في الحركة اليمينية، وداعماً قوياً لترامب في العديد من القضايا، أبرزها قراراته بشأن إسرائيل التي كان كيرك من أنصار تحركات ترامب لدعمها، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو ما جعله يُعتبر جزءًا من تيار "المحافظين الجدد" الذين دعموا سياسات ترامب في الشرق الأوسط.

نشأ تشارلي كيرك في أسرة محافظة، وكان منخرطًا في السياسة منذ سن مبكرة. في البداية، كان داعمًا للحزب الجمهوري، وبدأ نشاطه السياسي من خلال تنظيم فعاليات طلابية في المدرسة الثانوية وسرعان ما أصبح نشطًا في الحركات السياسية المؤيدة للحريات الفردية، وهو ما دفعه لتأسيس منظمة "نقطة تحول" في عام 2012، عندما كان عمره لا يتجاوز 18 عامًا فقط..

وهي منظمة تهدف إلى نشر القيم المحافظة بين الشباب الأمريكي، وقد نجح في أن يجعلها واحدة من أكبر المنظمات الشبابية في البلاد إذ بلغ عدد أعضاء المنظمة ملايين من الشباب، مما جعله أحد الشخصيات المؤثرة في هذا المجال..

حتى الآن، تظل ملابسات مقتل تشارلي كيرك غامضة، إذ لم تكشف السلطات عن الجاني أو دوافعه بشكل قاطع رغم أن حادثة الاغتيال قد تكون ذات صلة بعلاقاته السياسية المثيرة للجدل ودعمه القوي للرئيس دونالد ترامب والسياسات المؤيدة لإسرائيل..